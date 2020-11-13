Правящая партия Мьянмы победила на парламентских выборах и сформирует правительство

БАНГКОК, 13 ноября. /ТАСС/. Правящая партия "Национальная лига за демократию" (НЛД) во главе с государственными советником и министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи победила на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты избирательной комиссии.

По ее данным, политическое объединение получило более 322 требуемых мест в парламенте страны. Таким образом, партия сможет выбрать президента и сформировать следующее правительство Мьянмы. Согласно предварительным данным избиркома, НЛД получила 346 мест в парламенте, распределение остальных продолжается.

8 ноября в Мьянме на фоне распространения коронавирусной инфекции и действующих в этой связи ограничений состоялись парламентские выборы. На данным момент в стране зафиксированы более 65,5 тыс. инфицированных, вылечились 49,5 тыс. человек, 1,5 тыс. умерли. Чтобы избежать массового скопления людей, было организовано досрочное голосование, в результате миллионы людей в возрасте свыше 60 лет проголосовали заранее.