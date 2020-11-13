Азербайджан ввел комендантский час в карабахских населенных пунктах Шуша и Гадрут

БАКУ, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Азербайджана объявило о введении комендантского часа в городе Шуша, поселке Гадрут и на других территориях, перешедших под контроль Баку после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Силы полиции уже приступили к несению службы на освобожденных территориях, размещены райотделы в Шуше и Гадруте. В этих населенных пунктах вводится режим комендантского часа", - говорится в сообщении МВД.

Военное положение на всей территории Азербайджана было объявлено 28 сентября сроком на три месяца. Одновременно в ряде городов и районов страны, в том числе в Баку, был введен комендантский час. Он действует с 21:00 до 06:00.

Кроме того, указом президента Ильхама Алиева на перешедших под контроль Баку территориях организовано временное управление, развернуты комендатуры. Особое управление там временно осуществляют сотрудники МВД Азербайджана.