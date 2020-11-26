Мособлдума согласовала назначение Разина на должность зампреда правительства региона

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг согласовали назначение министра сельского хозяйства и природопользования Подмосковья Андрея Разина на должность заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования Московской области. Ранее эту должность занимал Дмитрий Куракин.

"Рассмотрев предложение губернатора Московской области о согласовании назначения кандидатуры Разина Андрея Викторовича на должность заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Московской области, <...> Московская областная дума постановила: согласовать назначение Разина Андрея Викторовича на должность заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Московской области", - говорится в постановлении Мособлдумы.

Разин возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья с января 2017 года. С сентября 2016 года был первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее министерство экологии и природопользования региона возглавлял зампредседателя правительства региона Дмитрий Куракин. Девятнадцатого ноября Басманный суд Москвы заключил под стражу Куракина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, а также еще двух других фигурантов дела - Максима Ана и Владислава Холодкова.

Куракин, экс-начальник ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и глава АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, эта статья предусматривает наказание от восьми до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По информации издания "Коммерсант", фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений, связанных с военным имуществом - лесами и земельными участками. Как отмечает издание, эти преступления были совершены, когда Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ.

Куракин в мае 2012 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области, на которой курировал вопросы земельных и имущественных отношений, экологии и природопользования. В ноябре 2012 года он стал директором департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ. В мае 2017 года Куракин был назначен вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком", в сентябре 2018 года - заместителем председателя правительства Московской области - министром экологии и природопользования Московской области.