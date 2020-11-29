Власти Подмосковья создадут мемориальный комплекс Зои Космодемьянской на базе ее музея

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Старый музей Зои Космодемьянской 1956 года и новый, открытый в 2020 году, будут объединены в мемориальный комплекс, посвященный подвигу партизанки и в целом партизанскому движению под Москвой. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил начальник управления музейной деятельности, связей с общественностью и информационных ресурсов Министерства культуры Московской области Юрий Зайцев.

"Музей на месте казни существовал с первых послевоенных лет. Тот первоначальный музей мы будем при помощи коллег развивать, он будет модернизирован. Он станет неотъемлемой частью мемориального комплекса, посвященного памяти Зои Космодемьянской, памяти контрнаступления под Москвой. У нас большие перспективы по развитию музеев и территории вокруг них", - сказал он при посещении музея.

Зайцев отметил, что в коллекции первоначального музея находится более 3 тыс. единиц хранения. В экспозиционных залах нового музея будут проводиться выставочные проекты, посвященные тематике Великой Отечественной войны. "Здесь был научный центр, отталкиваясь от его базы, мы будем заниматься развитием этой истории. У нас еще много достойных соотечественников, память о которых мы должны бережно хранить и стараться как можно больше создавать подобных мест, напоминая нашим следующим поколениям о важности мира", - подчеркнул он.

В день 79-й годовщины со дня смерти Космодемьянской музей посетили также председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский и исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк. Гости возложили цветы к стеле на месте казни партизанки. Мартынюк поделился, что сам учился в Рузском районе и с первых классов воспитывался на истории о Космодемьянской. "Это не просто музей, рассказывающий о подвиге Зои Космодемьянской, это центр притяжения Рузского района Московской области. Благодаря таким музеям, таким местам, гораздо большее количество молодых людей, школьников сможет узнать об этом героическом подвиге", - сказал он.

Новый музей построен в селе Петрищево вблизи старого здания музея, рядом с домом, где пытали девушку. Экспозиция разделена на три блока: история жизни и подвига Космодемьянской, Москва и Подмосковье в предвоенный период и годы войны, история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения. Там размещены фондохранилище, кинолекционный зал.

Зоя Космодемьянская (1923-1941) стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время войны. В октябре 1941 года Зоя вместе с другими комсомольцами решила отправиться на фронт. В ноябре после обучения в составе разведывательно-диверсионной группы была переброшена в район Волоколамска. В Петрищеве она сожгла несколько занятых врагом домов. Ее поймали немцы, пытали. 29 ноября 1941 года Космодемьянская была казнена.