Около 4 тонн сухопутной улитки завезли в Подмосковье для разведения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Около 480 тыс. единиц сухопутной улитки общим объемом порядка 4 тонн завезли в Московскую область для разведения. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Впервые на территорию России поступило маточное поголовье сухопутной улитки, разведение которой планируется в двух фермерских хозяйствах Подмосковья. Завезено порядка 480 тыс. штук, это около 4 тонн улитки", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

В ведомстве добавили, что поголовье улитки предоставлено единственным в Западной Европе племенным хозяйством Чехии. Данный вид улитки отличается от российской виноградной улитки. По словам Воскресенского, растет и развивается сухопутная улитка в течение 3,5 месяца и становится готова к размножению в 4,5-5 месяцев. "Российская же улитка растет 2-3 года. Таким образом, рентабельность производства повышается на 40%. Кроме того, у данного вида улитки в пищу употребляются, кроме ноги, еще и печень и икра", - отметил Воскресенский.

В пресс-службе также рассказали, что икра улитки является полезным деликатесом. Ее уникальный состав является сбалансированным витаминно-минеральным комплексом. Печень моллюсков отличается тем что, в ней совсем нет жиров, а полезные вещества, содержащиеся в ней, способствуют выведению холестерина из организма человека.

В министерстве также напомнили, что в марте 2020 года по указу президента РФ улитководство внесено в список сельскохозяйственной деятельности на территории РФ.