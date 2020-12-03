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Около 140 тыс. безработных граждан зарегистрировано в Подмосковье

Министр социального развития региона Ирина Фаевская отметила, что уровень безработицы с начала года вырос в Московской области более чем в шесть раз

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Количество безработных в Московской области к настоящему времени составляет порядка 140 тыс. человек, что более чем в шесть раз больше показателя безработицы в регионе на начало года. Об этом в четверг в эфире телеканала "360" сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

"На сегодняшний день количество безработных, которое зарегистрировано на территории Московской области, составляет 139 тыс. человек, а свободных вакансий в нашем банке вакансий около 50 тыс.", - сказала Фаевская.

Она отметила, что уровень безработицы с начала года вырос в Московской области более чем в шесть раз. На начало 2020 года количество зарегистрированных безработных составляло около 22-23 тыс. граждан, а свободных вакансий было порядка 47 тыс. "Это позволяло жителям делать выбор о том, куда трудоустроиться", - добавила министр.

Фаевская также добавила, что с начала апреля в регионе выплатили 4,6 млрд рублей гражданам в качестве пособия по безработице.

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