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Поезда между станциями МЖД "Кубинка" и "Кресты" задерживаются из-за аварии на переезде

На станции Бекасово автомобиль столкнулся с грузовым поездом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Автомобильная авария на переезде в Бекасово повлияла на движение поездов между станциями МЖД "Кубинка" и "Кресты". Некоторые электрички на этом участке задерживаются, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

"Сегодня в 06:36 утра на железнодорожном переезде станции Бекасово, оборудованном светозвуковой сигнализацией, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. Водитель автомобиля, по предварительной информации, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в результате автомобиль получил повреждения, его водителю потребовалась помощь медиков, которые были незамедлительно вызваны локомотивной бригадой.

"Из-за столкновения в пути задерживаются несколько электропоездов, курсирующих между станциями "Кубинка" и "Кресты". На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла", - сказали в пресс-службе.

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