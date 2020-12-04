Программу тестирования беспилотных систем для машин запустят до конца года в Дубне

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тестирование беспилотных систем для автомобилей начнется в Дубне в декабре. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В декабре на дорогах наукограда Дубна начнется тестирование беспилотных систем для автотранспорта. Проект реализует компания "Интеллектуальные решения" в партнерстве с ООО "Цифровые дороги". Компании осуществляют разработку и тестирование комплексных систем коммуникации беспилотных автомобилей с объектами дорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что на данном этапе тестирование беспилотных систем будет осуществляться с полным контролем операторов, которые будут принимать решения при управлении транспортным средством. В рамках тестирования система, установленная на автотранспорт, будет анализировать дорожную обстановку и выводить наиболее верные алгоритмы движения, применимые в текущей дорожной ситуации, а также анализировать расхождения данных от разных транспортных средств и их причины.

Как отметили в пресс-службе, полученную при тестировании системы информацию можно будет использовать для дальнейших этапов разработки беспилотных систем более высоких уровней. Также эта информация будет полезна для осуществления оперативного реагирования на дорожно-транспортные происшествия и принятия решений о модернизации транспортной инфраструктуры. В перспективе такие системы помогут увеличить пропускную способность на дороге и сделать ее безопаснее.

"Правительство Подмосковья активно поддерживает развитие научно-технических исследований. В частности, в прошлом году ООО "Интеллектуальные решения" получило грант правительства Московской области в сфере науки, технологий, техники и инноваций на сумму 10 млн рублей. Сегодня компания уже тестирует беспилотные системы - это один из наиболее показательных примеров эффективного взаимодействия бизнеса и подмосковного правительства в сфере внедрения разработок", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.