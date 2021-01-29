Более 1 тыс. объектов самовольного строительства ликвидировали в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. недостроенных объектов и самовольных строений ликвидировали в Московской области в 2020 году, это в три раза превышает изначальный годовой план. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

"Задача по устранению недостроенных объектов, которые создают угрозу жизни для населения и портят архитектурный облик городов Подмосковья, является на сегодняшний день одной из ключевых для градостроительного блока. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, в прошедшем 2020 году в Подмосковье ликвидировано 1 078 аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объектов, что в три раза превышает изначальный годовой план", - процитировали в пресс-службе председателя Мособлархитектуры Владислава Гордиенко.

Он отметил, что из числа ликвидированных построек около 60% было снесено, остальные 40% были достроены, приведены в соответствие установленным требованиям и введены в эксплуатацию.

"В настоящее время работа по объектам незавершенного строительства полностью цифровизирована и ведется на базе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области. Фото и дорожная карта по каждому из объектов доступны исполнителям в системе с возможностью постоянного обновления. В итоге на 90% снижено количество просроченных этапов дорожных карт, что существенно стимулирует темпы ликвидации", - добавили в пресс-службе.