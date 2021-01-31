Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. В очистке дорог задействовано более 1,6 тыс. единиц спецтехники, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В связи со снегопадом дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы. Ожидается, что снег сегодня продолжится местами по области до 21:00. В уборке и очистке дорожной сети задействовано более 1,6 тыс. единиц спецтехники и 1,5 тыс. рабочих", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба, в приоритетном порядке обработка противогололедными материалами и очистка ведется на высокоинтенсивных участках дорог и маршрутах общественного транспорта.

В пресс-службе пояснили, что в воскресенье в Московской области температура воздуха составит около четырех градусов ниже нуля, пройдет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.