В Подмосковье все клубы "Активного долголетия" возобновят работу с 12 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковья приняли решение об открытии всех клубов "Активного долголетия" с 12 февраля. Всего в регионе открыто 56 клубов, а в 2021 году будет открыто еще шесть, сообщила в четверг пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

"Совместно с Роспотребнадзором Московской области мы приняли решение об открытии с 12 февраля всех клубов "Активного долголетия". Участникам проекта для посещения клуба необходимо пройти вакцинацию или иметь антитела, которые нужно будет подтвердить соответствующей справкой. Это вынужденная временная мера, которая направлена на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе", - приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Ирины Фаевской.

Она добавила, что справки нужны только для занятий в помещениях. Также ведется электронный учет участников.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 28 сентября 2020 года занятия с пожилыми проводились онлайн. Всего было проведено более 4,4 тыс. занятий, которые посетили свыше 110 тыс. участников. Самыми востребованными стали занятия творчеством, физической культурой, йогой, пением, обучение компьютерной грамотности. Информация о проводимых мероприятиях по каждому муниципальному образованию размещается на портале "Активное долголетие" https://dolgoletie.mosreg.ru и в мобильном приложении "Соцуслуги".