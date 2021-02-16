Регоператоры перешли на круглосуточный вывоз отходов в ряде округов Подмосковья

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Региональные операторы Московской области перешли на усиленный режим работы в связи со сложными погодными условиями. В ряде округов вывоз мусора осуществляется в круглосуточном режиме, сообщила во вторник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В связи со сложными погодными условиями и экстремальными снегопадами региональные операторы Подмосковья перешли на усиленный режим работы. В ряде городских округов осуществляется круглосуточный вывоз отходов, но из-за сложности подъезда спецтехники к местам накопления отходов, в частности, из-за сугробов и неправильно припаркованного автотранспорта, а также пробок на дорогах возникают кратковременные нарушения графика вывоза отходов ТКО", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, в ближайшие несколько суток график вывоза коммунальных отходов будет восстановлен. Для этого все логистические службы регоператоров уплотнили график работы, а также привлекли дополнительные единицы спецтехники. В настоящее время на маршрутах работает более 2 тыс. единиц техники, вывозящей отходы.

"Все коммунальные отходы региона из синих и серых контейнеров напрямую направляются на 10 комплексов по переработке отходов, из-за сложной дорожной ситуации и пробок на дорогах время мусоровозов в пути также значительно выросло. Дополнительные помехи для спецтранспорта создают неправильно припаркованные автомобили у контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, в период снегопада в Московской области выпало от 50 см до 74 см снега. В течение трех дней дорожно-транспортные и коммунальные службы работали в круглосуточном режиме. К 18 февраля власти Подмосковья рассчитывают вывезти весь снег с дорог.