Назначенная в ЦИК глава Красногорска проработает руководителем округа до конца марта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина, которая была назначена в новый состав Центральной избирательной комиссии России, продолжит возглавлять муниципалитет до конца марта. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Совет Федерации на заседании в среду назначил в новый состав Центральной избирательной комиссии России пять членов, кандидатуры которых предложили субъекты РФ. Среди них зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

"Первое заседание ЦИК РФ в новом составе состоится в конце марта, а до этого времени я продолжаю работать в должности главы городского округа Красногорск. Работы у нас много и приоритеты прежние: строительство соцобъектов, комфорт и безопасность жителей. Благодарю нашего губернатора Андрея Воробьева, коллег из Московской областной думы и сенаторов Российской Федерации за поддержку и доверие", - привели в пресс-службе слова Хаймурзиной.

Хаймурзина с ноября 2018 года возглавляет Красногорск. Ранее она занимала должности председателя Избирательной комиссии Московской области, зампреда правительства Подмосковья.