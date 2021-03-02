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Военные взорвали лед на реке Иневке в Подмосковье, чтобы не допустить паводков

Было расчищено русло реки протяженностью около 1 км

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Военные инженеры провели подрыв льда на реке Иневке в Московской области для защиты населенных пунктов от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Специалисты провели несколько точечных подрывов льда для устранения образовавшегося затора на изгибе реки высотой 3 м и шириной от 250 до 400 м, применив порядка 200 кг взрывчатки. Всего было расчищено русло реки протяженностью около 1 км", - сказали в пресс-службе.

В округе сообщили, что для проведения противопаводковых мероприятий этом году в гвардейской танковой армии ЗВО сформированы более 10 подрывных команд.

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