Еще около 70 тыс. доз вакцины "Спутник V" поступило в Подмосковье

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Порядка 70 тыс. доз "Спутника V" получила Московская область для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. В общей сложности с начала вакцинации в регион поступило более 447 тыс. доз этой вакцины, об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Московская область получила еще 68 тыс. доз вакцины "Спутник V" для вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на вакцинацию жители Подмосковья могут записаться через портал госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

"Мы продолжаем получать новые партии вакцины "Спутник V". В общей сложности на данный момент в регион поступило свыше 447 тыс. доз вакцины. Вакцинация проводится бесплатно. Сделать прививку можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в торговых центрах и мобильных комплексах", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.