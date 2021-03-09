В зоны подтопления при весеннем паводке могут попасть 158 населенных пунктов Подмосковья

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Почти 160 населенных пунктов Московской области с населением более 20 тыс. человек могут попасть в зоны подтопления при весеннем половодье, сообщил во вторник в ходе совещания у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева начальник ГУ МЧС по региону Сергей Полетыкин.

"В зоны подтопления, по предварительным прогнозам, могут попасть 158 населенных пунктов, расположенные на территории 30 городских округов, с общим количеством более 7,5 тыс. жилых домов и населением свыше 20 тыс. человек. Общая численность объектов инфраструктуры, попадающих в зоны возможного подтопления, может составить: социально значимых объектов - восемь, <...> объектов экономики - два, <...> водозаборов из поземных источников - один <...> и 47 участков автодорог. Потенциально опасные объекты и скотомогильники, в том числе сибироязвенные, в зону подтопления не попадают", - сказал он.

Полетыкин уточнил, что в 2021 году, по данным среднемерных съемок, высота снежного покрова на территории региона составляет до 66 см, тогда как среднемноголетние - 35 см. Согласно предварительному прогнозу, весеннее половодье в регионе будет в пределах и выше нормы. "Сроки его прохождения будут более продолжительными, чем половодья, наблюдаемые с 2015 года. Это связано прежде всего с затяжной весной. На всех водных бассейнах Московской области вскрытие льда планируется во второй половине марта, ближе к концу", - рассказал начальник управления.

Он добавил, что ведется активная подготовка к прохождению паводка, в том числе организован мониторинг ситуации, проводится очистка дренажных и водоотводных каналов, проверена готовность пунктов временного размещения и другие мероприятия. Также в Подмосковье будет организован штаб по контролю паводковой обстановки.

По словам Полетыкина, не все городские округа Подмосковья готовы к прохождению паводка. "В городских округах Ступино, Кашира, Щелково, Волоколамский, Латышино и Раменском мероприятия по безопасному пропуску весеннего половодья и паводковых вод не проводятся вообще", - отметил он, попросив губернатора региона дать поручение главам муниципалитетов начать подготовку.