В Подмосковье за зиму вывезли более 2,3 млн куб. м снега

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Около 200 тыс. камазов минувшей зимой вывезли свыше 2,3 млн куб. м снега в Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В зимний период для обеспечения комфортного и безопасного движения транспорта и пешеходов в уборке и очистке региональных и муниципальных дорог Подмосковья в среднем ежедневно были задействованы более 2,2 тыс. единиц спецтехники и порядка 3,1 тыс. дорожных рабочих. В зимний сезон провели 59 циклов очистки и 69 циклов противогололедной обработки проезжей части, 54 раза почистили остановочные павильоны. С начала сезона вывезли порядка 2,38 млн куб. м снега - это около 198 тыс. камазов", - приводят в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Как пояснили в министерстве, дорожные службы региона за три месяца календарной зимы выполнили рекордный объем работы за последние три года. "В зимний период в регионе 44 дня шел снег, всего выпало до 2 м осадков, самая экстремально низкая температура составила -32 градуса, что тоже стало рекордом за 30 лет", - рассказали в пресс-службе.

В Минтрансе добавили, что ежедневно в Подмосковье проводится противогололедная обработка свыше 4,6 тыс. км опасных участков дорог. Кроме того, продолжается работа по ликвидации ям, проводится еженедельное обследовании линий наружного освещения, установленных вдоль дорог, а также раз в два дня контролируется работа светофоров.