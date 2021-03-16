Около 40 городских округов Подмосковья присоединятся к акции "Час Земли"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Порядка 40 городских округов Московской области присоединятся к экологической акции "Час Земли" 27 марта, во время которой на один час почти на 220 административных и культурных зданиях отключат архитектурно-художественную подсветку. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Час Земли" - самая массовая экологическая акция на планете. Цель акции - привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Подмосковье - не исключение. В этом году в 40 городских округах отключат архитектурно-художественную подсветку на 218 значимых административных, культурных, и общественных зданиях", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Как пояснили в пресс-службе, архитектурно-художественную подсветку значимых административных, культурных, и общественных зданий отключат 27 марта с 20:30 до 21:30.

"Час Земли" - международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Это самая массовая глобальная акция в истории человечества, в ней участвуют 2 млрд людей по всему миру и более 180 стран. С 2009 года акция проходит в России, с 2011 года в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2020 году "Час Земли" впервые проходил в онлайн-формате и объединил миллионы россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов.