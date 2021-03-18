Проект по расчистке реки Воймеги в Рошале разработают в Подмосковье

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Проектную документацию по расчистке реки Воймеги в городском округе Рошаль в рамках национального проекта "Экология" начали разрабатывать в Подмосковье. Об этом в четверг во время заседания Мособлдумы сообщил руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов.

"В текущем году в рамках [национального] проекта ["Экология"] мы реализуем два мероприятия - разрабатываем проект по расчистке реки Воймеги в городском округе Рошаль Московской области и проводим работы по расчистке реки Клязьмы. Данные работы у нас переходящие. Сумма контракта - 313 млн рублей. Будет очищена территория от Пироговского гидроузла до пересечения улицы Речная-Дачная в городском округе Королев - порядка 25 километров", - сказал Астахов.

В презентации Астахова отмечается, что срок реализации мероприятия по расчистке Воймеги составит два года, а ориентировочная стоимость - 79 млн рублей.