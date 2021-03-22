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Более 30 парков благоустроят в Подмосковье в 2021 году

Работы пройдут в Балашихе, Долгопрудном, Истре, Домодедове, Серпухове, Химках и других городских округах

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют благоустроить в текущем году более 30 парков культуры и отдыха. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"В планах на этот год благоустройство 31 парка, из них пять лесопарков", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Отмечается, что работы пройдут в Балашихе, Долгопрудном, Истре, Домодедове, Серпухове, Химках и других городских округах.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Подмосковье насчитывается порядка 170 парков культуры и отдыха. С 2014 года их количество увеличилось в семь раз.

"Важно не только благоустроить парк, но и насытить сервисами, чтоб жителям было интересно и хотелось возвращаться вновь и вновь. У парков своя специфика благоустройства, с акцентом на функциональное разнообразие, где каждый человек может найти себе занятие по душе. Есть стандартный набор, который должен присутствовать в каждом парке - место для проведения культмассовых мероприятий, входная группа, определяющая лицо парка, детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Но каждый парк уникален, имеет свой стиль, и мы стараемся это подчеркнуть", - добавил Хайкин.

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