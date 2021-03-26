Подмосковные министерства начнут переезд в новый деловой комплекс в начале апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московская областная дума, 15 министерств и ведомств Подмосковья начнут переезд в деловой комплекс "Два капитана" с 5 апреля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По поручению губернатора Андрея Воробьева в Красногорске достроен деловой комплекс "Два капитана". Здание уже введено в эксплуатацию и оформлено в собственность Московской области. В скором времени здесь разместятся Московская областная дума, а также 15 подмосковных министерств и ведомств. С 5 апреля сюда начнут переезжать наши министерства и ведомства. Прежде всего это Мособлдума, министерства строительного комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства. Таким образом, мы откажемся от арендуемых площадей и освободим здания, которые мы занимали в Москве. Это позволит быстрее взаимодействовать и эффективнее работать, не придется ездить из Москвы в Красногорск", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Александра Чупракова.

Как рассказали в пресс-службе, деловой центр "Два капитана" представляет собой две башни в 22 и 27 этажей со сферической 5-этажной пристройкой и 4-этажной подземно-наземной автостоянкой на 800 машин. Он рассчитан на 3,6 тыс. человек. Отмечается, что здесь разместится ЦОД для телекоммуникационного оборудования и хранения данных Единой инфраструктуры технологического обеспечения правительства региона.

"У этого здания непростая судьба. ОАО "МОИТК" начало строительство комплекса еще в 2006 году. В 2009 году преступные действия бывшего министра финансов Московской области [Алексея] Кузнецова привели к банкротству компании, и стройка была заморожена. По поручению губернатора в 2012 году мы обратились с иском в суд о возврате комплекса в собственность Московской области, и в 2013 в этом споре была поставлена точка. Достройка здания была очень непростой, потому что достраивать и что-то переделывать гораздо сложнее, чем строить с нуля. Это был очень кропотливый, серьезный труд. Но в результате все успешно завершилось", - добавил Чупраков.