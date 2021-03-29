Фонтаны в Подмосковье заработают с 24 апреля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют включить все фонтаны на территории региона 24 апреля. Об этом в понедельник в ходе совещания с зампредами регионального правительства и главами городских округов сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

"На 24 апреля запланирован единый день, когда все фонтаны в Московской области заработают. У нас 221 фонтан находится на территории Подмосковья", - сказал Хайкин.

Он рассказал, что в рамках подготовки к запуску фонтанов будет проведена очистка чаш фонтанов после зимы, проверка состояния инженерных систем, благоустройство прилегающей территории.