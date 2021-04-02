Жители Подмосковья смогут оставить предложения по ремонту дорог на портале "Добродел"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сбор предложений по ремонту дорог в 2022 году стартовал на подмосковном портале "Добродел". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На портале "Добродел" начался сбор предложений по ремонту муниципальных и региональных дорог в 2022 году. Он пройдет до 31 мая", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что принять участие в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы предложить участок в ремонт, необходимо отметить точку на интерактивной карте. Также можно приложить фото или оставить комментарий.

"Ежегодно порядка 25% от всей программы ремонта автомобильных дорог формируется жителями в ходе голосования на портале "Добродел" - в ремонтном сезоне 2021 года по просьбам жителей отремонтируют более 240 дорог. В этом году отбор традиционно пройдет в два этапа: сбор предложений с 1 апреля по 31 мая и голосование с 1 июля по 31 августа. В перечень будут включены дороги, которые предложили жители в первом этапе, а также участки, отобранные профильными специалистами. На основании сбора предложений дороги, которые наберут наибольшее количество голосов, будут выставлены на последующее голосование", - приводятся в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе отметили, что с 2017 года жители Подмосковья активно участвуют в формировании программы ремонта дорог на портале "Добродел". Благодаря этому за четыре года было отремонтировано около 1,7 тыс. дорог протяженностью более 2,3 тыс. км.