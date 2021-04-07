Угроза взрыва Мособлсуда, станций МЦД и ТЦ в Подмосковье не подтвердилась

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты не нашли взрывоопасных предметов в здании Московского областного суда в Красногорске, на четырех станциях МЦД и в восьми торговых центрах Подмосковья. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В данный момент проверка на территории области завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены, информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Вечером в среду проверка после сообщения о минировании проводилась в здании Московского областного суда в Красногорске, а также на четырех станциях МЦД - "Опалиха", "Нахабино", "Павшино", "Пенягино". Кроме того, специалисты проверили из-за угрозы взрыва ТЦ "Капитолий" в Орехово-Зуеве, ТЦ "Мега" в Химках, ТЦ "Мега Белая Дача" в Котельниках, ТЦ "Вегас" в Одинцове, ТЦ "Вегас" в Ленинском городском округе, ТЦ "Вегас" в Красногорске, ТЦ "Твой дом" в Мытищах и Красногорске.