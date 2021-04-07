Мособлсуд в Красногорске и четыре станции МЦД проверяют после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты проверяют здание Московского областного суда в Красногорске и четыре станции МЦД после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На электронную почту Останкинского суда поступило анонимное сообщение о минировании здания Московского областного суда в Красногорске и четырех станций МЦД - Опалиха, Нахабино, Павшино, Пенягино. Специалисты на месте, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Подмосковье из-за угрозы взрыва проверяли все школы, детские сады и больницы. Также проверка проводилась в аэропорту Шереметьево, где неизвестный "заминировал" само здание воздушной гавани и семь самолетов.

В Москве специалисты обследовали на наличие взрывоопасных веществ и взрывных устройств здания Мосгорсуда, четырех районных судов, Верховного суда и Российского государственного университета правосудия. Во всех случаях сообщения оказались ложными.