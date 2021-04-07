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В Москве неизвестные сообщили о "минировании" Верховного суда

На месте работают полицейские и кинологи

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" зданий Верховного суда и Российского государственного университета правосудия в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На электронную почту Верховного суда, а также в Российский государственный университет правосудия поступило сообщение от неизвестных о том, что здания заминированы. На месте в настоящее время работают полицейские и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил о "минировании" здания Мосгорсуда, в целях безопасности его сотрудников и посетителей эвакуируют.

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