Сотрудников и посетителей Мосгорсуда эвакуируют из-за анонимного сообщения о "минировании"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" здания Мосгорсуда, в целях безопасности сотрудников и посетителей эвакуируют. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в здании Мосгорсуда заложено взрывное устройство. В данный момент проводится эвакуация сотрудников и посетителей", - сказал собеседник агентства, не уточнив число эвакуированных.

Информацию об эвакуации ТАСС подтвердила глава пресс-службы суда Ульяна Солопова. "В настоящий момент суд эвакуируют. Причина пока нам не известна", - сказала она. Солопова позже добавила, что эвакуация проводится в Савеловском, Басманном, Нагатинском и Черемушкинском районных судах столицы.

В среду в Мосгорсуде рассматриваются жалобы на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любови Соболь, муниципальному депутату Константину Янкаускасу и брату блогера Алексея Навального Олегу по делу о нарушении санитарных норм.