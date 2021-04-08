Железнодорожный переезд в Истре будет закрыт ночью с 12 по 16 апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Железнодорожный переезд 86 км в городском округе Истра в Подмосковье будет закрыт для движения автомобилей ночью с 12 по 16 апреля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"Ночью с 12 по 16 апреля (с 22:00 до 06:00) для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд, расположенный возле платформы Новопетровская Рижского направления Московской железной дороги. Это связано с укладкой бесстыкового пути на участке Румянцево - Чисмена, который позволят повысить уровень комфорта для пассажиров",- говорится в сообщении.

Работы будут организованы преимущественно в ночное время, когда автомобильный трафик на переезде минимальный. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться дорогой под железнодорожным путепроводом в поселке Румянцево.

МЖД просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.