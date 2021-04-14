Власти Подмосковья планируют запустить оплату проезда "Тройкой" на всех маршрутах к лету

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают запустить оплату проезда картой "Тройка" на всех 2 тыс. маршрутах в регионе к лету. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"С момента запуска "Тройки" в Московской области, с февраля этого года, по карте совершено более 180 тыс. поездок, что подтверждает ее востребованность у жителей Подмосковья. На сегодняшний момент возможность оплаты проезда "Тройкой" доступна на более чем 700 маршрутах в 2,6 тыс. автобусах области, оснащенных стационарным оборудованием. К лету этого года мы рассчитываем запустить карту во всех 9,5 тыс. транспортных средствах на более 2 тыс. подмосковных маршрутах. Это сделает удобнее передвижение жителей между Подмосковьем и Москвой и значительно упростит процесс оплаты поездок", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Игоря Трескова.

С 14 апреля оплата "Тройкой" стала доступна еще на 306 маршрутах в Подмосковье.

В пресс-службе отметили, что на маршрутах с зональными тарифами для корректного списания денежных средств за поездку пассажирам необходимо при посадке в автобус и высадке из него приложить карту к валидатору. Это необходимо для того, чтобы с карты не была списана максимальная стоимость поездки.