Датчики для контроля за воздухом разместят в крупных населенных пунктах Подмосковья

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Все крупные населенные пункты в Подмосковье в ближайшие два года планируют оснастить датчиками, которые помогут следить за атмосферным воздухом. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин на заседании Московской областной думы в четверг.

"В ближайшие два года мы планируем оснастить все крупные населенные пункты системой стационарных датчиков. У нас в планах поставить более 230 таких датчиков для того, чтобы поставить на контроль ситуацию с атмосферным воздухом во всем Подмосковье", - сказал Разин.

Он добавил, что с 2020 года на территории области начали запускать систему экомониторинга, благодаря которой сейчас на стационарных постах в онлайн-режиме измеряется качество атмосферного воздуха более чем по 20 показателям.

"Сегодня у нас уже работает более 65 стационарных постов. Все данные выводятся в ЦУР в режиме онлайн, и в случае, если мы видим превышения, то, не дожидаясь жалоб от граждан, отправляем в мобильные лаборатории. В прошлом году мы приобрели таких четыре. И, соответственно, на месте разбираемся о причинах появления выброса", - сказал Разин.