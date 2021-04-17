Перед началом дачного сезона в Подмосковье введут более 40 автобусных маршрутов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 40 автобусных маршрутов откроют в преддверии дачного сезона в Подмосковье. Пассажиров будут перевозить от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам, сообщили в субботу в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Для повышения комфортного передвижения жителей Московской области и Москвы до СНТ на период дачного сезона мы ежегодно вводим дополнительные маршруты. Работа сезонных маршрутов улучшит транспортную доступность для 250 тыс. жителей и гостей Подмосковья. В этом году транспортное обслуживание до СНТ будет организовано по 45 автобусным маршрутам, 10 из них уже начали работу, а в полном объеме все маршруты будут запущены к концу мая. Дачные маршруты будут работать по регулируемым тарифам с возможностью использования социальных льгот для отдельных категорий граждан", - сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что расписание маршрутов скорректировано с расписанием электропоездов, что позволило в среднем сократить интервал движения в часы пик до 30 минут и разгрузить наиболее популярные дачные направления.

С апреля автобусы Мострансавто из разных филиалов будут курсировать во многих городах Московской области. Больше всего таких маршрутов организуют в Воскресенске, Дмитрове и Щелкове. Автобусы перевозчика Домтрансавто будут работать в Чехове, Подольске, Долгопрудном и Химках.

Воспользоваться ими пассажиры смогут до октября - ноября 2021 года. Точная дата окончания работы варьируется для каждого маршрута. Проезд в этих автобусах можно будет оплатить бесконтактными банковскими картами и устройствами с NFC-чипом, транспортными картами и наличными денежными средствами.