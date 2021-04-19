Около 14 млрд рублей направят в Подмосковье на ремонт дорог в 2021 году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области направят в этом году порядка 14 млрд рублей на ремонт региональных и муниципальных дорог. Об этом в понедельник сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона и главами городских округов.

"Хочу сказать о большой программе ремонта региональных и муниципальных дорог. 14 млрд рублей мы выделяем в этом году, почти 8 млрд - это муниципальные дороги - дороги, которые касаются большого количества жителей", - сказал Воробьев.

Он добавил, что большой объем работ по ремонту дорог пройдет в Подольске, Раменском, Домодедове, Серпухове, Истре, Одинцове и Звенигороде. "Пожалуй, нет города, где мы бы не приступили к реализации этих работ", - добавил губернатор.

Как ранее сообщала пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, в этом году в регионе отремонтируют более 1,6 тыс. участков дорог общей протяженностью свыше 1,4 тыс. км.