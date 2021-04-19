Портал об организации детского отдыха запустили в Подмосковье

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Портал о детских оздоровительных лагерях и организации детского отдыха запущен в Московской области. Об этом сообщила на совещании с зампредами правительства и главами городских округов первый вице-премьер Подмосковья Ольга Забралова.

"Мы понимаем, что и родители нашего субъекта, и родители из тех субъектов, которые приедут на территорию Московской области, должны выбрать, куда поедет их ребенок. <...> Соответственно, у нас заработал сайт, <...> наш портал camp.mosreg.ru", - сказала Забралова.

Она добавила, что на портале можно выбрать лагерь по городскому округу, по рейтингу, по тематике и по ценовой категории. Кроме того, на портале отображаются отзывы о лагерях.

"Мы взяли себе срок в две недели - мы сделаем еще удобно на нашем портале и в мобильной версии возможность покупки сразу путевки", - сказала Забралова. Она отметила, что средняя путевка в подмосковный лагерь составляет около 44 тыс. рублей.

Ранее министр социального развития региона Ирина Фаевская сообщала, что портал, посвященный детскому отдыху в Московской области, запустят 1 июня.