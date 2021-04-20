Около 43 тыс. жителей Подмосковья оформили соцпомощь с начала года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Порядка 43 тыс. жителей Московской области с начала года оформили государственную социальную помощь на общую сумму свыше 102 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В 2021 году государственная социальная помощь была оказана 42 798 жителям, проживающим в Подмосковье, на общую сумму более 102 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получателями государственной соцпомощи могут быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие жители, которые имеют среднедушевой доход ниже величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области.

"Для назначения государственной социальной помощи необходимо подать заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Размер выплат рассчитывается исходя из сведений о доходах за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Денежная выплата на одного члена семьи составляет от 300 рублей до 1 тыс. рублей в месяц, не должна превышать 6 тыс. рублей в календарном году", - приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Ирины Фаевской.