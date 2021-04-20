Движение по новой транспортной развязке запустят в Солнечногорске в августе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют запустить движение по новой транспортной развязке в Солнечногорске в августе. Дорожный объект облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово", сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В августе в г.о. Солнечногорск откроют развязку, которая улучшит транспортную ситуацию для жителей Подмосковья. Новая эстакада также облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово", где расположен завод Mercedes, даст "зеленый свет" большегрузам по трассе М-10 "Россия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство дорожного объекта ведется за счет средств региона в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги".

"Эта развязка хороша и для тех, кто едет по ЦКАДу, и для индустриального парка. Регион растет, наша задача создавать рабочие места. Поэтому мы готовим площадки для инвесторов, подводим инфраструктуру, передаем землю по номинальной стоимости, сопровождаем строительную часть", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что новая развязка является продолжением дороги "М-10 "Россия" - "Ложки - Поварово - Пятница", построенной в 2018 году. В ее состав войдет трехполосный путепровод через Ленинградское шоссе. Чтобы не создавать неудобство населению, движение транспорта во время работ не перекрывается.

"Развязка позволит быстро подъехать к технопарку. Далее она будет соединяться с нашими региональными дорогами и выходить на Пятницкое шоссе. Я думаю, это очень удобно для всех жителей Московской области. Запуск движения планируем к 1 августа. Будем стараться успеть пораньше", - привели в материале слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика.