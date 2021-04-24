Упавший от ветра рекламный щит травмировал девочку в Мытищах

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Рекламный щит, сбитый порывом ветра, травмировал девятилетнюю девочку в Мытищах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным, 23 апреля девочка с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Космонавтов в Мытищах. В результате порыва ветра рекламный щит упал со столба на девочку", - сообщила Врадий.

После обращения в местную больницу девятилетний ребенок был госпитализирован, врачи констатировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму. Начата доследственная проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошена мать девочки.

Ранее главки МЧС по Московской области и Москве распространили экстренные предупреждения о дожде и усилении ветра в пятницу. МЧС дало рекомендации водителям и пешеходам по соблюдению мер безопасности при перемещениях в связи с непогодой. В Москве было повалено более десяти деревьев, от падения одного из них пострадала 13-летняя девочка.