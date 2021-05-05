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Более 2,5 тыс. тонн грибов произвели в Подмосковье с начала года

Лидирующие позиции среди сельхозпредприятий занимают "ТД Богородские овощи" из Электростали и "Грибная компания Кашира"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Предприятия Московской области с начала 2021 года произвели более 2,5 тыс. тонн грибов. Об этом сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

"С начала текущего года в сельхозпредприятиях Подмосковья собрано 2 554 тыс. тонн грибов. Лидирующие позиции занимают "ТД Богородские овощи" из Электростали и "Грибная компания Кашира", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, чьи слова приводятся в материале.

В Московской области осуществляют деятельность по производству грибов, компоста и мицелия еще два крупных хозяйства - предприятия "Можайский шампиньон" и "Агротехмаркет" из Щелковского городского округа региона.

Министр напомнил, что по итогам 2020 года Московская область вошла в список лидеров среди регионов РФ по производству грибов. В сельхозпредприятиях за год было собрано порядка 8,2 тыс. тонн грибов.

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