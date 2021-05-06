Более 1,7 тыс. домов отремонтируют в бывших военных городках Подмосковья до 2049 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. многоквартирных домов, расположенных в бывших военных городках Московской области, капитально отремонтируют до 2049 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Всего в самую масштабную в России программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Подмосковья, рассчитанную до 2049 года, включено 1 709 домов, расположенных в бывших военных городках. Это практически весь жилищный фонд переданных в муниципальную собственность поселений. Исключения, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, составляют аварийные дома, запланированные к переселению, а также МКД, в которых менее пяти квартир", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, чьи слова приводятся в сообщении, с 2020 по 2022 годы планируется отремонтировать 468 многоквартирных домов в бывших военных городках Подмосковья на сумму 6,5 млрд рублей. Всего с 2014 года в регионе капитально отремонтированы почти 700 домов из жилищного фонда бывших военных городков. Улучшены жилищные условия более 100 тыс. жителей.

С 2012 года в рамках соглашения между правительством Подмосковья и Министерством обороны РФ проводится работа по передаче имущества военных городков в муниципальную собственность.