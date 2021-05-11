Более 10 млн человек воспользовались электричками ЦППК в праздничные дни мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Свыше 10 млн пассажиров перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за праздничные дни мая. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"Более 10 млн человек воспользовались услугами ЦППК за майские праздниками. В период с 1 по 10 мая больше всего пассажиров перевезли поезда Ярославского направления - 1,9 млн, на втором и третьем местах - Казанское (1,7 млн) и Горьковское (1,4 млн) направления. Самый большой пассажиропоток был зафиксирован 1 мая, в этот день услугами компании воспользовались почти 1,3 млн человек", - сообщили в пресс-службе.

В ЦППК уточнили, что в майские праздники электропоезда всех направлений курсировали в особом режиме: в преддверии праздников было увеличено количество рейсов в область, а 9 и 10 мая - в Москву. Также 9 мая для поездов Киевского направления были назначены дополнительные остановки на станции Москва-Сортировочная, чтобы все желающие смогли посетить праздничные мероприятия в Парке Победы.

Кроме того, изменялись дни курсирования нескольких экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой и Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, Большой Волгой и остановочным пунктом Крутое. Также 3 и 10 мая был назначен дополнительный экспресс № 7030 сообщением "Тула-1 - Курский вокзал", а 4 мая - дополнительный экспресс № 7021 сообщением "Рязань-1- Казанский вокзал".