Новейшую российскую пожарную машину для аэродромов представили на выставке в Подмосковье

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Брянский автомобильный завод (БАЗ), который входит в концерн "Алмаз-Антей", в рамках открывшегося в подмосковной Кубинке Международного салона "Комплексная безопасность" представил новейшую пожарную аэродромную машину. Ее оборудование позволяет решать задачи при тушении пожаров как на наземных объектах аэропортов, так и на воздушных судах, рассказали ТАСС в пресс-службе БАЗ.

"Наше предприятие в рамках салона "Комплексная безопасность - 2021" представило две новые разработки. Одна из них - аэродромный пожарно-спасательный автомобиль, это абсолютно новая модель, не имеет предшественников. Он позволяет тушить пожары как на воздушных судах, так и на наземных объектах аэропортов", - сказали в пресс-службе.

Объем цистерны для воды составляет 11 тыс. литров, при этом есть бак для 1,5 тыс. литров пены, а также система порошкового пожаротушения общим объемом 180 кг. "При этом автомобиль при полной загруженности может разгоняться до 85 км в час за 35 секунд, а максимальная скорость составляет до 115 км в час", - отметили в пресс-службе, добавив, что на заводе идет подготовка к серийному производству машины.

Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность" проводится по распоряжению правительства России с 2008 года. Организаторами мероприятия являются МЧС России и МВД России. В 2021 году салон проходит с 12 по 16 мая, основная площадка салона развернута в конгрессно-выставочном центре "Патриот" городе Кубинка Московской области.