В Подмосковье пройдет праздник в честь 30-летия групп "Русские Витязи" и "Стрижи"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Масштабный авиационный праздник, посвященный 30-летию пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи", пройдет в субботу в Кубинке. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушно-космических сил (ВКС).

"15 мая в Кубинке пройдет масштабный авиационный праздник, посвященный 30-летию с момента образования авиационных групп высшего пилотажа "Русские Витязи" и "Стрижи". Впервые для зрителей в совместном построении двух пилотажных групп "Кубинский бриллиант" будут задействованы самолеты Су-35С", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, авиационные группы покажут и свои новые программы. Впервые в ходе открытого воздушного показа "Стрижи" продемонстрируют групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на самолетах МиГ-29 в составе девяти самолетов. Летчики "Русских Витязей" выполнят групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35С, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета данного типа. Зрители смогут увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая "Петля Нестерова", синхронные "Бочки", парный "Колокол", "Зеркало", "Коробочка", "Ухо", "Горка", роспуск "Фонтан", роспуск "Тюльпан" и многие другие.

Свою программу зрителям покажут в том числе экипажи пилотажной группы "Беркуты", которые на вертолетах Ми-28Н отработают комплекс фигур высшего пилотажа в полетных порядках "пеленг", "треугольник", "стрела", "ромб", а также одиночный пилотаж.

В летной группе примут участие пилотажные группы "Реакторы", "Первый полет" и семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России Светлана Капанина.