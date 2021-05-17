До 60% сыра в Подмосковье будут производить из собственного молока до конца года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московская область планирует до конца года начать производить до 60% сыра из собственного молока. Об этом в понедельник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

"Также по сыру мы планируем в этом году довести использование собственного молока при производстве сыра до 60%", - сказал Воскресенский.

Он отметил, что в этом году введут в эксплуатацию заводы "Сыровар" и "Озерецкий молочный комбинат", а в 2022 году планируют открыть четыре завода в агропарке "Сырная долина", что даст дополнительно около 20 тыс. тонн сыра.

По его словам, Московская область в первом квартале этого года вышла в лидеры в России по производству сыра, обогнав Алтайский край. "Мы производим 12,5% от общего производства сыра в Российской Федерации. К концу года планируем закрепить наше первое место. На данный момент мы опережаем Алтайский край на 1,3 тыс. тонн", - добавил Воскресенский.