В Подмосковье до конца июня появятся еще 20 площадок для приема отходов "Мегабак"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Еще 20 площадок для сбора крупногабаритных отходов "Мегабак" установят на территории Московской области до конца июня. Об этом в понедельник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

"Мы планируем внедрить еще 20 площадок "Мегабак" до конца июня", - сказал Велиховский.

Он отметил, что между министерством ЖКХ, муниципалитетами и переработчиками планируется заключить трехсторонние соглашение в целях контроля за исполнением обязательств участниками в рамках проекта "Мегабак".

Проект "Мегабак" по поручению губернатора Московской области был запущен в конце 2019 года. В настоящее время в рамках проекта функционируют 40 площадок в 38 городских округах.