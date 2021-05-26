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Пилотный проект автоматизированного медосмотра водителей автобусов запустили в Люберцах

Система позволит проходить предрейсовый и послерейсовый медосмотры водителей в два раза быстрее

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пилотный проект, благодаря которому медицинский осмотр водителей автобусов будет проходить с помощью автоматизированной системы, запустили в подмосковных Люберцах. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Подмосковье появилась автоматизированная система медицинского осмотра водителей автобусов. Пилотный проект запустили в филиале перевозчика "Ранд Транс" в Люберцах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала водителю сканируют лицо, затем выдают табельный номер и QR-код с данными. После этого автоматизированная система измеряет три параметра: температуру, давление, уровень алкоголя. Данные поступают электронном виде, без одного из параметров осмотр не будет завершен.

Как пояснили в министерстве, система позволит проходить предрейсовый и послерейсовый медосмотры водителей в два раза быстрее.

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