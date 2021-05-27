В Подмосковье утвердили должность первого вице-губернатора - председателя правительства

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли поправки к уставу Московской области, которые вводят госдолжность первого вице-губернатора - председателя правительства Подмосковья.

"Проект закона Московской области "О поправках к Уставу Московской области" вводит государственную должность Московской области "первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области". В связи с учреждением указанной должности проектом закона уточняются полномочия губернатора Московской области по руководству правительством Московской области, состав правительства Московской области", - говорится в пояснительной записке.

Ранее о введении новой должности объявлял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, это позволит координировать важные ключевые направления развития региона и реализацию национальных проектов.