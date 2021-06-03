Привиться от COVID-19 можно будет на площадках подмосковных фестивалей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса в Московской области в июне можно будет пройти на площадках региональных фестивалей и конкурсов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба подмосковного Минздрава.

"В июне в Подмосковье пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно будет в рамках фестивалей и конкурсов. В том числе на празднике "Купеческий вкус" в Серпухове, "Арт-пикнике АСП" в Больших Вяземах и других мероприятиях", - говорится в сообщении.

Пункты вакцинации с навигацией будут располагаться на площадках мероприятий. Перед прививкой врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. Вакцинация проводится бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

"Летом в Московской области очень насыщенная культурная программа и проводятся масштабные фестивали, конкурсы и концерты. Для того, чтобы сделать вакцинацию еще более удобной для жителей и гостей Подмосковья, привиться можно будет прямо на площадках мероприятий", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства, министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно будет 5 июня на празднике "Купеческий вкус" и презентации проекта "Live САД. Синема. Арт. Двор" в Серпуховском историко-художественном музее, 5-6 июня - на "Art пикнике АСП" в музее-заповеднике А. С. Пушкина, 12 июня - на фестивале-конкурсе современного театрального искусства и уличного театра "За гранью софитов" в парке культуры и отдыха "Ивановские пруды" в Красногорске, а также 12-13 июня на Молодежном конкурсе искусств центрального федерального округа "ГОРОД А" на стадионе "Зоркий" в Красногорске.