Ледовый спорткомплекс появится в Волоколамске в 2023 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком введут в эксплуатацию в 2023 году на Рижском шоссе в Волоколамском городском округе. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

"Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию ледового дворца. Построить новый объект спорта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году", - говорится в сообщении.

В физкультурно-оздоровительном комплексе будет создана крытая ледовая арена, зрительские трибуны и вспомогательные помещения, в том числе раздевалки, душевые, медицинский и административный блоки. Территорию вокруг комплекса благоустроят и озеленят, а также появятся места для парковки.

Объект построят в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.