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Власти Подмосковья разыграют еще одну квартиру среди вакцинированных в июле

Около 20 тыс. человек заявили свое желание на участие в этой акции

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Розыгрыш еще одной квартиры среди жителей, которые сделают вакцинацию от коронавируса на территории Московской области, поведут в регионе в конце июля. Об этом в среду сообщила журналистам зампредседателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Среди вакцинированных у нас на текущей неделе, в воскресенье, состоится розыгрыш квартиры для людей, которые вакцинировались с 15 июня до 25 июня. Уже порядка 20 тыс. человек заявили свое желание на участие в этой акции. <…> С учетом такого высокого роста заинтересованности среди наших жителей мы приняли решение, что в конце июля мы точно также проведем еще один розыгрыш одной квартиры, расположенной в ближайшем Подмосковье, в ближнем поясе - это до 15 км от МКАД", - сказала Стригункова.

Она уточнила, что в первом розыгрыше победитель получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 кв. м в Серпухове.

Ранее на портале госуслуг Подмосковья появилась ссылка для регистрации на участие в розыгрыше квартиры среди жителей, которые вакцинировались от коронавируса на территории региона. Главное условие для участия в розыгрыше - прививка первым компонентом вакцины должна быть сделана с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Министерства здравоохранения Московской области. Препарат может быть любой - "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак".

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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