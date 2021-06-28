В 11 округах Подмосковья отключили электричество

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Отключения электроснабжения в результате погодных условий зафиксировали в 11 городских округах Московской области, в настоящее время в большинстве муниципалитетов электроснабжение восстановлено, сообщили ТАСС в понедельник в министерстве энергетики Подмосковья.

"Отключения электроснабжения из-за грозы, сильного ветра и проливного дождя были зафиксированы в 11 округах: Сергиево-Посадский, Воскресенск, Лыткарино, Истра, Богородский, Раменский, Коломна, Зарайск, Балашиха, Домодедово, Щелково. На данную минуту практически везде электроснабжение возобновлено, в остальных проводятся восстановительные работы сроком до 15:00", - процитировали в пресс-службе министра энергетики региона Александра Самарина.

Он добавил, что режим повышенной готовности, введенный в электросетевых компаниях с 16 июня из-за жары, продолжает действовать на территории всей Московской области.