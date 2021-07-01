Льготники Подмосковья смогут оплатить проезд на ж/д транспорте системой Fast Track

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бесконтактный способ оплаты проезда Fast Track стал доступен для льготных категорий жителей Московской области на 151 железнодорожной станции. Воспользоваться новой возможностью смогут более 1,5 млн человек, сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С 1 июля бесконтактный способ оплаты проезда Fast Track стал доступен для льготных категорий граждан Московской области на подмосковных и московских станциях ЦППК, оборудованных турникетами или валидаторами. Теперь обладателям социальной карты больше необязательно оформлять отдельный билет в кассе для каждой поездки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис стал доступен на 151 железнодорожной станции на территории Московской области.

"По поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области внедряется функция Fast Track. В Подмосковье пассажиры, на которых распространяются региональные льготы Московской области со 100% скидкой, теперь могут воспользоваться Fast Track на 151 подмосковной железнодорожной станции. Право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте имеют более 1,5 млн человек, и теперь для почти 80% общего числа льготников Подмосковья проезд на железнодорожном транспорте стал удобнее - для прохода нужно только приложить действующую социальную карту жителя Мособласти к турникету или валидатору. При этом жители смогут добираться до столичных станций и обратно с них уезжать", - приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анны Кротовой.

В министерстве пояснили, что во время поездки необходимо приложить карту к турникету или валидатору на входе и на выходе. Если на станции нет таких устройств, необходимо, как и раньше, оформить разовый билет в кассе. Кроме того, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие право на льготный проезд, и предъявлять их по требованию кассира-контролера.

"Пассажиры Подмосковья, пользующиеся льготами, смогут существенно сэкономить свое время. Теперь им не придется каждый раз оформлять билет. Чтобы воспользоваться функцией Fast Track, ее достаточно всего один раз в год активировать в кассе", - привели в сообщении слова директора по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олега Ульянова.